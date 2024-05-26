В Коми прошли соревнования по спортивному ориентированию. Об этом рассказала на своей странице в социальных сетях исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта региона Светлана Суворкина.

Юрий Николаевич Оботуров, выдающийся спортсмен и почетный тренер Республики Коми, передал важную наставническую речь участникам Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию "Российский азимут - 2024". Будучи одним из основателей этого видa спорта в регионе, Юрий Николаевич активно поддерживает спортивную жизнь и наслаждается несравненным уважением со стороны спортсменов.