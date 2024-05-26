В Коми прошли соревнования по спортивному ориентированию
- 16:30 26 мая
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Коми прошли соревнования по спортивному ориентированию. Об этом рассказала на своей странице в социальных сетях исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта региона Светлана Суворкина.
Юрий Николаевич Оботуров, выдающийся спортсмен и почетный тренер Республики Коми, передал важную наставническую речь участникам Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию "Российский азимут - 2024". Будучи одним из основателей этого видa спорта в регионе, Юрий Николаевич активно поддерживает спортивную жизнь и наслаждается несравненным уважением со стороны спортсменов.
Его вклад в развитие детского туризма и ориентирования, а также в развитие туризма в целом в Республике Коми очень многогранен. В своем выступлении, он произнес фразу, что его сила духа позволит ему достичь 120 лет.