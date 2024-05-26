В Сосногорском районе обновят Дом культуры

В Сосногорском районе отремонтируют Дом Культуры. Об этом на своей странице “ВКонтакте” сообщает Глава Коми Владимир Уйба.

В поселке Войвож, который находится в Сосногорском районе, в настоящее время проходит процесс обновления Дома культуры. Здание является кирпичным и вмещает два зрительных зала, которые способны вместить 390 человек. К сожалению, капитального ремонта здания никогда не проводилось, что привело к протеканию крыши. В ответ на просьбы жителей поселка, министерство культуры Коми взяло на себя ответственность по восстановлению здания.