Прятал белье и замкнулся в себе: подростки насиловали 10-летнего мальчика 12 дней
- 13:45 26 мая
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- Анастасия Амелькина
В Республике Тыва подростки надругались над 10-летним мальчиком. По словам мамы пострадавшего, дело пытались замять из-за влиятельных связей обвиняемых. Об этом сообщают Аргументы и Факты.
В начале января 2023 года в Туве пьяные старшеклассники затащили в уличный туалет 10-летнего мальчика. Там подростки совершили по отношению к ребёнку действия против половой неприкосновенности. Это повторялось не один раз, на протяжении 12 дней. Некоторое время пострадавший скрывал от родителей случившееся, замкнулся в себе, прятал нижнее бельё.
Как утверждает родительница, у совершивших страшное деяние школьников были хорошие связи в городе, поэтому дело пытались замять. Также их родственники оказывали давление на семью, угрожали, подожгли сарай. В марте мать пострадавшего обратилась за помощью к тувинской певице Борбаане Баржай. Артистка поделилась историей в своих социальных сетях, дело получило огласку. Так, произошедшее дошло и до Главы региона Владислава Ховалыги.
На реабилитацию ребёнка удалось собрать 1,5 миллиона рублей. А Глава Республики оплатил перелёт и лечение мальчика в Москве. На данный момент следствие всё еще продолжается. Сейчас дело привлекло повышенное внимание, так как мама пострадавшего рассказала подробности жуткой истории на одном из интервью.