Прятал белье и замкнулся в себе: подростки насиловали 10-летнего мальчика 12 дней

В Республике Тыва подростки надругались над 10-летним мальчиком. По словам мамы пострадавшего, дело пытались замять из-за влиятельных связей обвиняемых. Об этом сообщают Аргументы и Факты.

В начале января 2023 года в Туве пьяные старшеклассники затащили в уличный туалет 10-летнего мальчика. Там подростки совершили по отношению к ребёнку действия против половой неприкосновенности. Это повторялось не один раз, на протяжении 12 дней. Некоторое время пострадавший скрывал от родителей случившееся, замкнулся в себе, прятал нижнее бельё.