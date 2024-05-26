В Коми пожарные за сутки выезжали на вызовы в Сыктывкаре, Инте, Воркуте и Ухте

В Коми за сутки горели подъезд, квартира, автомобиль и баня. Никто не пострадал. Об этом сообщает МЧС региона.

25 мая на территории Республики Коми произошло три пожара, два из которых по причине неисправного электрооборудования. В Инте возгорание случилось в квартире. На момент прибытия МЧС 10 человек уже эвакуировались из здания. 7 огнеборцев потушили огонь на площади в 1 квадратный метр. А вот в Ухте в местечке Заболотное вспыхнул автомобиль. Шестеро пожарных ликвидировали горение машины.