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В Коми пожарные за сутки выезжали на вызовы в Сыктывкаре, Инте, Воркуте и Ухте

В Коми пожарные за сутки выезжали на вызовы в Сыктывкаре, Инте, Воркуте и УхтеФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми за сутки горели подъезд, квартира, автомобиль и баня. Никто не пострадал. Об этом сообщает МЧС региона.

25 мая на территории Республики Коми произошло три пожара, два из которых по причине неисправного электрооборудования. В Инте возгорание случилось в квартире. На момент прибытия МЧС 10 человек уже эвакуировались из здания. 7 огнеборцев потушили огонь на площади в 1 квадратный метр. А вот в Ухте в местечке Заболотное вспыхнул автомобиль. Шестеро пожарных ликвидировали горение машины.

В Воркуте 25 мая сотрудники МЧС выезжали на вызов в многоквартирный дом. Там из-за неосторожного обращения с огнём возгорание произошло в подъезде.

Уже 26 мая поступило сообщение о пожаре в посёлке Коччойяг. На Сосновой улице загорелась баня. Причиной возникновения огня стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании отопительной печи.

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