В пригородном посёлке Сыктывкара отремонтируют основную дорогу
- 11:45 26 мая
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- Анастасия Амелькина
Два километра основной дороги отремонтируют в пригородном посёлке столицы Коми Краснозатонском. Об этом сообщает администрация Главы региона.
В сыктывкарском поселке Краснозатонский в настоящий момент идут работы по реконструкции основной внутрипоселковой улицы Ломоносова. Новый асфальт будет полностью заменен на двухкилометровом участке данной улицы. Также, с целью повышения безопасности дорожного движения, планируется создание шести искусственных неровностей на отремонтированном участке.
В настоящее время проводятся предварительные работы, включающие обустройство тротуара на участке протяженностью 600 метров, начиная от улицы Судостроительной и заканчивая Аллеей Ветеранов. Завершение ремонта запланировано на конец сентября 2024 года. Эти работы проводятся в рамках государственного проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России.