В Сыктывкаре будет установлен бюст Александра Карпинского
- 10:30 26 мая
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре установят бюст первому выборному президенту Российской академии наук. Об этом сообщает администрация Главы Коми.
В столице региона собираются установить бюст выдающегося российского скульптора Александра Петровича Карпинского. Поддержку этой идеи выразили глава Коми Владимир Уйба и мэр Сыктывкара Владимир Голдин. Инициативу установки памятника выдвинул академик Академии наук СССР Михаил Рощевский.
Сейчас уже осуществлена подготовительная работа по созданию бюста, который затем будет отлит из бронзы. Заказ выполнен известным художником и скульптором Республики Коми Анатолием Неверовым. Планируется установить бюст на улице Бабушкина, рядом с домом № 5, где 19 июня 1933 года состоялась встреча с первым избранным президентом Академии наук СССР Александром Петровичем Карпинским.