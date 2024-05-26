В Сыктывкаре будет установлен бюст Александра Карпинского

Сейчас уже осуществлена подготовительная работа по созданию бюста, который затем будет отлит из бронзы. Заказ выполнен известным художником и скульптором Республики Коми Анатолием Неверовым. Планируется установить бюст на улице Бабушкина, рядом с домом № 5, где 19 июня 1933 года состоялась встреча с первым избранным президентом Академии наук СССР Александром Петровичем Карпинским.