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В Сыктывкаре пройдет театральная лаборатория «Мастерская этнотеатра»

В Сыктывкаре пройдет театральная лаборатория «Мастерская этнотеатра»Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре состоится театральная лаборатория для молодых режиссёров. Об этом сообщает Минкульт Коми.

8 июня в столице Коми, благодаря финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, молодые и талантливые режиссеры будут углубляться в работу над северным эпосом в театре имени В. Савина. Специально организованная театральная лаборатория под названием "Мастерская этнотеатра" объединит вместе руководителей шести северных театров и 10 молодых режиссеров и художников-постановщиков из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда.

Главной площадкой станет Академический театр драмы имени В. Савина, который также надежно поддерживается Национальным музеем Республики Коми. Организация данного мероприятия прекрасно соответствует главным целям и задачам национального проекта "Культура".

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