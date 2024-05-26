В Сыктывкаре пройдет театральная лаборатория «Мастерская этнотеатра»

В Сыктывкаре состоится театральная лаборатория для молодых режиссёров. Об этом сообщает Минкульт Коми.

8 июня в столице Коми, благодаря финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, молодые и талантливые режиссеры будут углубляться в работу над северным эпосом в театре имени В. Савина. Специально организованная театральная лаборатория под названием "Мастерская этнотеатра" объединит вместе руководителей шести северных театров и 10 молодых режиссеров и художников-постановщиков из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда.