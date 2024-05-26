Астрологи рассказали, каким знакам зодиака нужно внимательнее отнестись к своему здоровью

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Астрологи рассказали, какой знак зодиака стоит на пороге исполнения своей мечты. Гороскопом на 26 мая поделился Пятый канал. Овнам сегодня стоит ограничить физические нагрузки. Есть большой риск простудится или помучиться с пищеварением. Также в этот день не стоить забывать о друзьях и близких, проведите с ними побольше времени.

День Тельцов будет полон различными событиями. К сожалению, помимо позитивных моментов, может возникнуть непонимание в семье или близком окружении. Следует уступить и быть готовыми к компромиссу.

Также избегать споров и быть готовыми на уступки следует Близнецам. Вам стоит вспомнить, что помимо вашего мнения есть ещё и другие.

У Раков есть все шансы завести новые знакомства, которые пригодятся в будущем. Только стоит быть аккуратными, ведь не все встречные могут иметь чистые помыслы.

Львам сегодня можно рискнуть. Звёзды на вашей стороне, любые идеи должны воплотиться в жизнь. Сегодня бизнес-вопросы даются вам как никогда легко.

Девам стоит двигаться дальше. Проблемы временны, и скоро вы найдёте им решение. Также стоит приглядеться к людям, что вас окружают. Кто-то использует вас.

Весам выходной стоит провести в кругу семьи и друзей. Дела подождут, а вот взаимоотношения с окружающими могут сильно испортиться, если не уделить им должное внимание.

Скорпионам стоит отказаться от необдуманных поступков. Доверяйте только своей интуиции и меньше слушайте остальных.

Стрельцы сегодня смогут и продуктивно поработать, и отдохнуть, и распланировать дальнейшие действия. А самое главное не забывайте о своих мечтах и путям их достижения.

Козероги много трудились в последнее время и именно сегодня им стоит отдохнуть. Также нужно быть готовыми к изменениям.

Отношения и рабочие моменты Водолеям сегодня даются крайне трудно. Также есть большой риск получить травму, поэтому не стоит пренебрегать своей безопасностью и здоровьем.