В Коми пройдёт метель
- 07:30 26 мая
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- Анастасия Амелькина
В Коми всё ещё бушуют метели. Некоторые районы накрывают дожди. ЦГМС региона сообщает, потеплеет ли в ближайшие дни.
26 мая 2024 года на северо-востоке Коми пройдёт метель. Жителей южных районов ждут дожди, а на севере ночью выпадет снег. На юго-западной территории региона столбик термометра остановится на значении в +6…+11 градусов. При этом в Коми будет бушевать сильный ветер, порывами до 17 метров в секунду.
Сыктывкарцев 26 мая ждёт сухая погода 6…+8 градусов. В ночное время температура упадёт до ноля. Поднимется северо-западный ветер с переходом на северный со скоростью 8-13 м/с. В Воркуте выпадет немного снега и пройдёт метель, но всё это ночью, а днём жителей ждёт затишье. Самый тёплый день будет в Объячево. После небольшого дождя ночью температура поднимется до +11 градусов.