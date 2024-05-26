В Коми пройдёт метель

В Коми всё ещё бушуют метели. Некоторые районы накрывают дожди. ЦГМС региона сообщает, потеплеет ли в ближайшие дни.

26 мая 2024 года на северо-востоке Коми пройдёт метель. Жителей южных районов ждут дожди, а на севере ночью выпадет снег. На юго-западной территории региона столбик термометра остановится на значении в +6…+11 градусов. При этом в Коми будет бушевать сильный ветер, порывами до 17 метров в секунду.