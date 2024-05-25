Синоптики рассказали о погоде в Коми 26 мая

В начале грядущей недели сыктывкарцев ждёт потепление до +20 градусов. На севере Коми при этом всё ещё идёт снег.

26 мая в северных районах Республики ночью пройдёт снег, на юге также выпадут осадки, но в виде дождя и мокрого снега. Днём южная часть региона может насладиться отсутствием осадков. Поднимется северо-западный ветер 8-13 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 15-17 м/с. Метель застанет ночью жителей северо-восточных территорий Коми, температура там будет не выше +1 градуса.