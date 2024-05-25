В Коми уровень воды в реке Печора продолжает расти
- 18:15 25 мая
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- Анастасия Амелькина
В Коми на одном из участков реки Печоры вода за сутки поднялась больше, чем на метр. При этом районе Якши уровень реки упал на 102 сантиметра. Об этом сообщает ЦГМС региона.
Критическим остаётся уровень воды в Вычегде. Пока в Пузле и Помоздино он уменьшается на 40 и 5 сантиметров соответственно, в Межоге он за сутки увеличился 24 сантиметра. В столице Коми также поднимается река.
Реки Летка, Локчим, Луза и Сысола идут на спад. За день вода там падает от 7 до 42 сантиметров. А вот на Печоре всё неоднозначно. В Троицко-Печорске, Якше и Усть-Унье уровень стал ниже на 27, 102 и 25 сантиметров соответственно. В остальных частях реки объём воды продолжает расти. На Мутном Материке зафиксировано увеличение за сутки на 80 сантиметров, а в Ёрмице на целых 103 сантиметра.