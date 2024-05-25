В Коми уровень воды в реке Печора продолжает расти

В Коми на одном из участков реки Печоры вода за сутки поднялась больше, чем на метр. При этом районе Якши уровень реки упал на 102 сантиметра. Об этом сообщает ЦГМС региона.

Критическим остаётся уровень воды в Вычегде. Пока в Пузле и Помоздино он уменьшается на 40 и 5 сантиметров соответственно, в Межоге он за сутки увеличился 24 сантиметра. В столице Коми также поднимается река.