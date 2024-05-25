В разных районах Коми за сутки произошло пять пожаров
- 15:45 25 мая
- 16+
- Анастасия Амелькина
В Коми за сутки горели хозяйственные постройки, нежилой и частный дома, а также квартира. Об этом сообщает МЧС региона.
24 мая 2024 года в Сосногорске загорелись хозяйственные постройки на улице Пушкина. По предварительный данным возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Помимо пожарных в тушении участвовали трое местных жителей. Никто не пострадал.
В пожарно-спасательную службу Вуктыла в этот день также поступил звонок о горении хозпостройки в садовом товариществе Восход. Возгорание там произошло из-за неправильной эксплуатации отопительной печи.
В Печорском районе сотрудники МЧС прибыли на вызов в посёлок Кожва. На улице Титова горел нежилой дом. Четверо огнеборцев ликвидировали горение, которое возникло из-за неосторожного обращения с огнём.
По той же причине загорелась квартира на улице Ленина в Воркуте. На момент прибытия спасателей из дома эвакуировались 5 человек. Никто не пострадал.
А вот в Инте частный дом загорелся из-за неисправного электрооборудования. Пожар площадью 80 квадратных метров тушили 8 огнеборцев и 3 единицы техники.