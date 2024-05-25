Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В разных районах Коми за сутки произошло пять пожаров

В разных районах Коми за сутки произошло пять пожаровФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми за сутки горели хозяйственные постройки, нежилой и частный дома, а также квартира. Об этом сообщает МЧС региона.

24 мая 2024 года в Сосногорске загорелись хозяйственные постройки на улице Пушкина. По предварительный данным возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Помимо пожарных в тушении участвовали трое местных жителей. Никто не пострадал.

В пожарно-спасательную службу Вуктыла в этот день также поступил звонок о горении хозпостройки в садовом товариществе Восход. Возгорание там произошло из-за неправильной эксплуатации отопительной печи.

В Печорском районе сотрудники МЧС прибыли на вызов в посёлок Кожва. На улице Титова горел нежилой дом. Четверо огнеборцев ликвидировали горение, которое возникло из-за неосторожного обращения с огнём.

По той же причине загорелась квартира на улице Ленина в Воркуте. На момент прибытия спасателей из дома эвакуировались 5 человек. Никто не пострадал.

А вот в Инте частный дом загорелся из-за неисправного электрооборудования. Пожар площадью 80 квадратных метров тушили 8 огнеборцев и 3 единицы техники.

...

  • 0

Популярное

Последние новости