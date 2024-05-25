В разных районах Коми за сутки произошло пять пожаров

В Коми за сутки горели хозяйственные постройки, нежилой и частный дома, а также квартира. Об этом сообщает МЧС региона.

24 мая 2024 года в Сосногорске загорелись хозяйственные постройки на улице Пушкина. По предварительный данным возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Помимо пожарных в тушении участвовали трое местных жителей. Никто не пострадал.