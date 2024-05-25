В Коми один из аэропортов временно закрыт
- 16:30 25 мая
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- Анастасия Амелькина
Воркутинский аэропорт временно перестал работать. До конца июня он будет закрыт. Об этом сообщает Комиавиатранс.
В связи с непредвиденным изменением погодных условий, аэропорт Воркута вынужден был перенести сроки планового ремонта взлетно-посадочной полосы. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов в данном регионе. Таким образом, с 25 мая по 20 июня 2024 года включительно, аэропорт Воркуты не сможет принимать самолеты всех типов.
Временное ограничение функционирования аэропорта вызвано стремлением обеспечить безопасность пассажиров и экипажей воздушных судов. Администрация аэропорта готова предоставить дополнительную информацию о переносе полетов на другие аэропорты с возможностью дальнейшей организации трансфера для пассажиров и багажа.