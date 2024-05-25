В Коми один из аэропортов временно закрыт

Воркутинский аэропорт временно перестал работать. До конца июня он будет закрыт. Об этом сообщает Комиавиатранс.

В связи с непредвиденным изменением погодных условий, аэропорт Воркута вынужден был перенести сроки планового ремонта взлетно-посадочной полосы. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов в данном регионе. Таким образом, с 25 мая по 20 июня 2024 года включительно, аэропорт Воркуты не сможет принимать самолеты всех типов.