Сыктывкарка доверилась мошенникам и перевела им 340 тысяч рублей
- 18:00 25 мая
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре преподавательница лицея перевела мошенникам свыше 300 тысяч рублей. Эти деньги она взяла в кредит. Об этом сообщает пресс-служба МВД Коми.
Сыктывкарке позвонил неизвестный и представился сотрудником федеральной службы безопасности. Женщину убеждали в том, что от её имени зафиксировали переводы в недружественные государства. Когда жительница столицы Коми пыталась оправдаться, ей сообщили, что могла произойти утечка данных.
Потерпевшая предложили взять кредит и перевести на безопасный счёт. По словам мошенников, это уберегло бы женщину от уголовной ответственности. Жительница Сыктывкара так и сделала, она перевела аферистам 340 тысяч рублей.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. МВД региона напоминает гражданам, что не стоит следовать указаниям неизвестных, кем бы они не представились.