Сыктывкарка доверилась мошенникам и перевела им 340 тысяч рублей

В Сыктывкаре преподавательница лицея перевела мошенникам свыше 300 тысяч рублей. Эти деньги она взяла в кредит. Об этом сообщает пресс-служба МВД Коми.

Сыктывкарке позвонил неизвестный и представился сотрудником федеральной службы безопасности. Женщину убеждали в том, что от её имени зафиксировали переводы в недружественные государства. Когда жительница столицы Коми пыталась оправдаться, ей сообщили, что могла произойти утечка данных.