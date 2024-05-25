В Сыктывкаре местная жительница перевела себе деньги с карты умершего сожителя

Сыктывкарка похитила с банковской карты умершего сожителя более 30 тысяч рублей. Ей назначили штраф. Об этом сообщает Прокуратура Коми.

Городской суд Сыктывкара рассмотрел дело о краже денег с банковского счёта. Известно, что в апреле прошлого года местная жительница познакомилась с мужчиной. Женщина стала жить с ним и ухаживать, так как тот имел заболевание. Сыктывкарец периодический давал в пользование сожительнице свою карту, чтобы та покупала лекарства и продукты.