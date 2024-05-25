В Сыктывкаре местная жительница перевела себе деньги с карты умершего сожителя
- 14:30 25 мая
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- Анастасия Амелькина
Сыктывкарка похитила с банковской карты умершего сожителя более 30 тысяч рублей. Ей назначили штраф. Об этом сообщает Прокуратура Коми.
Городской суд Сыктывкара рассмотрел дело о краже денег с банковского счёта. Известно, что в апреле прошлого года местная жительница познакомилась с мужчиной. Женщина стала жить с ним и ухаживать, так как тот имел заболевание. Сыктывкарец периодический давал в пользование сожительнице свою карту, чтобы та покупала лекарства и продукты.
29 мая 2023 года жительница Сыктывкара нашла мужчину мёртвым. Перед тем, как вызвать скорую помощь, женщина перевела себе через телефон сожителя 39,5 тысяч рублей с его счёта. После обвиняемая вызвала скорую, а на следующий день передала карту и документы родственникам умершего.
Суд вынес решение в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Иск сына умершего удовлетворили. Женщина должна будет возместить ущерб в размере 34,5 тысяч рублей. Ранее она уже частично возместила его.