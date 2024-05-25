В Коми пройдёт гастрономический фестиваль

В Коми пройдёт фестиваль кашеваров. Одиннадцать команд будут соревноваться за звание самого вкусного блюда. Об этом сообщает Минкульт региона.

15 июня 2024 года в Корткеросском районе состоится третий гастрономический фестиваль “Чӧскыд рок- вына кок!”, что в переводе на русский значит “ В каше - сила наша!”. Мероприятие пройдёт на берегу Вычегды в селе Маджа.