В Коми пройдёт гастрономический фестиваль
- 13:45 25 мая
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Коми пройдёт фестиваль кашеваров. Одиннадцать команд будут соревноваться за звание самого вкусного блюда. Об этом сообщает Минкульт региона.
15 июня 2024 года в Корткеросском районе состоится третий гастрономический фестиваль “Чӧскыд рок- вына кок!”, что в переводе на русский значит “ В каше - сила наша!”. Мероприятие пройдёт на берегу Вычегды в селе Маджа.
Желающие смогут посетить игровые площадки, концертную программу, спортивные и детские площадки. Также будет проходить пешая экскурсия “Далекая и близкая Маджа”. На турнире 11 команд Корткеросского района и команда СГУ имени Питирима Сорокина представят свои каши. Каждый сможет их попробовать. Также будет представлен Семейный плов. Минкульт приглашает жителей присоединиться к фестивалю.