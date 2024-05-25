В Коми юный водитель мотоцикла врезался в дерево
- 11:45 25 мая
- 16+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывдинском районе отец дал мотоцикл сыну. Мальчик пострадал в ДТП, а мужчина заплатит за это штраф. Об этом сообщает УГИБДД Коми.
24 мая 2024 года около 19:20 в посёлке Коччойяг произошла авария. Ребёнок 2009 года рождения ехал на мотоцикле Super по дороге в лесу в сторону реки Вычегды. Мальчик не справился с управлением и врезался в дерево. На момент происшествия он был в мотошлеме.
Подростку диагностировали ушибы локтевого и голеностопного суставов, а также перелом стопы. С этими травмами его увезли в больницу. Прав у юного жителя Коми нет и никогда не было. На отца ребёнка, который является собственником мотоцикла, составили административный протокол. Теперь мужчине придётся заплатить штраф в 30 тысяч рублей.