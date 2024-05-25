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В Коми юный водитель мотоцикла врезался в дерево

В Коми юный водитель мотоцикла врезался в деревоФото УГИБДД по Коми

В Сыктывдинском районе отец дал мотоцикл сыну. Мальчик пострадал в ДТП, а мужчина заплатит за это штраф. Об этом сообщает УГИБДД Коми.

24 мая 2024 года около 19:20 в посёлке Коччойяг произошла авария. Ребёнок 2009 года рождения ехал на мотоцикле Super по дороге в лесу в сторону реки Вычегды. Мальчик не справился с управлением и врезался в дерево. На момент происшествия он был в мотошлеме.

Подростку диагностировали ушибы локтевого и голеностопного суставов, а также перелом стопы. С этими травмами его увезли в больницу. Прав у юного жителя Коми нет и никогда не было. На отца ребёнка, который является собственником мотоцикла, составили административный протокол. Теперь мужчине придётся заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

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