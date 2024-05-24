Водителя из Коми, не пропустившего “скорую”, вычислили через соцсети

В Усинске водитель иномарки не уступил место машине скорой помощи и попал на камеру очевидца.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции Усинска обнаружили видео, на котором водитель “Фольсвагена” не предоставил преимущества в движении машине скорой помощи. При этом последняя ехала с маячком и специальным звуковым сигналом.