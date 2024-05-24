Водителя из Коми, не пропустившего “скорую”, вычислили через соцсети
- 23:55 24 мая
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Усинске водитель иномарки не уступил место машине скорой помощи и попал на камеру очевидца.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции Усинска обнаружили видео, на котором водитель “Фольсвагена” не предоставил преимущества в движении машине скорой помощи. При этом последняя ехала с маячком и специальным звуковым сигналом.
Достаточно быстро правоохранители установили личность транспортного средства и привлекли его владельца к административной ответственности. Теперь ему грозит штраф на сумму до пяти тысяч рублей. Также сотрудники Госавтоинспекции разъяснили 49-летнему водителю, какие могут быть последствия подобного пренебрежения правилам дорожного движения.