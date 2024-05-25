В Сыктывкаре на базе Молодежного центра подвели итоги проекта "СПО в медиа"

В Сыктывкаре прошло закрытие проекта “СПО в медиа”, который ранее стал одним из победителей в конкурсе “Росмолодёжь.Гранты”. Об этом сообщается на странице проекта.

23 мая 2024 года на базе Ресурсного Молодёжного центра Сыктывкара финишировал проект “СПО в медиа”. В мероприятии поучаствовали студенты различных учреждений города: Колледжа Культуры, СПТ, СТЭКа, Колледжа искусств. Целью данного события было дать ребятам необходимый багаж знаний, для развития в своих учебных заведениях медиацентров.