В Сыктывкаре на базе Молодежного центра подвели итоги проекта "СПО в медиа"
- 09:00 25 мая
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре прошло закрытие проекта “СПО в медиа”, который ранее стал одним из победителей в конкурсе “Росмолодёжь.Гранты”. Об этом сообщается на странице проекта.
23 мая 2024 года на базе Ресурсного Молодёжного центра Сыктывкара финишировал проект “СПО в медиа”. В мероприятии поучаствовали студенты различных учреждений города: Колледжа Культуры, СПТ, СТЭКа, Колледжа искусств. Целью данного события было дать ребятам необходимый багаж знаний, для развития в своих учебных заведениях медиацентров.
Ещё в 2023 году данный проект стал победителем конкурса “Росмолодёжь.Гранты” в номинации “двигай сообщества”. Полученные деньги пошли на развитие, и сейчас мы видим результаты проделанной работы.
Лучшим проектом в прошедшем мероприятии стал продукт студента Колледжа искусств. Второе и третье места заняли девушки из СПТ и СТЭКа.