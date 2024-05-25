Синоптики рассказали о погоде в Коми 25 мая

На севере Коми всё ещё идёт снег, тем временем как на юге бушуют грозы. О погоде сообщает ЦГМС региона.

25 мая 2024 года в Республике облачно с прояснениями. На севере и в центральных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На юге днём пройдёт дождя, а местами жителей может застать гроза. Поднимется западный ветер с переходом на северо-западный 8-14 м/с, порывы могут достигать 20 метров в секунду. На крайнем юге региона на столбике термометра можно будет увидеть отметку в +18…+23 градуса, а вот жителей северных районов ждёт +3…+8°С. На крайнем северо-востоке будет метель.