Стоимость проезда в автобусах по Сыктывкару хотят повысить

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В Сыктывкаре рассматривается возможность повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Председатель республиканского комитета по тарифам Анна Тюрнина объявила о предложении изменить стоимость проезда в зависимости от формы оплаты. В ходе встречи с журналистами 24 мая она уточнила, что стоимость билета составит 32 рубля при безналичной оплате и 35 рублей при оплате наличными. Такие изменения предложены в связи с экономической необходимостью, обусловленной увеличением затрат на топливо, запчасти и обслуживание автопарка, а также необходимостью повысить заработную плату водителям.

Тюрнина также подчеркнула, что текущие тарифы в Сыктывкаре значительно ниже, чем в соседних регионах, и республика стремится к тому, чтобы услуги были максимально доступными для жителей. Ввод новых тарифов предлагается для перевозчика АО «Комиавтотранс», который инициировал эту заявку. Статистика показывает, что более 90% пассажиров уже пользуются безналичным способом оплаты.