Весенне-полевые работы начались в пяти районах Коми

Фото пресс-службы Минсельхоза Коми

В этом сезоне на территории Корткеросского, Прилузского, Сысольского, Усть-Куломского районов и города Сыктывкара активно проводится посевная кампания. Различные сельскохозяйственные предприятия региона включились в интенсивные работы по обработке земель. Организации успешно завершили боронование земли на площади в 1402 гектара, подкормили многолетние травы на 1348 гектарах и провели вспашку 1377 гектаров. Также было осуществлено дискование почвы на 492 гектарах.

В рамках текущей кампании уже посеяно 130 гектаров однолетних трав, распределение по предприятиям следующее: ООО «Межадорское» засеяло 30 гектаров, СПК «Пожег» - 50 гектаров, ООО «Северная Нива» - 45 гектаров и ООО «Куратово» - 5 гектаров. Кроме того, ООО «Северная Нива» выделило 35 гектаров под посев многолетних трав.