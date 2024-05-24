Завершено расследование дела о лжегазовиках, обманувших жителей Коми

Фото с сайта МВД по Коми

На территории Сыктывкара и трёх районов Республики Коми была пресечена деятельность организованной преступной группы, обвиняемой в крупном мошенничестве. Следственные органы завершили предварительное расследование в отношении десяти участников этой группы. Один из них дополнительно обвиняется в вымогательстве. Об этом сообщает МВД по Коми.

С января 2020 по июнь 2021 года злоумышленники наведывались в жилища граждан, выдавая себя за сотрудников газовой службы. Они вводили в заблуждение хозяев, сообщая им ложные сведения о состоянии газового оборудования и уговаривая на его срочную замену по завышенным ценам. В случае отказа им угрожали юридическими последствиями. Обманутые граждане приобретали газовые краны, шланги и счетчики, цены на которые были значительно выше рыночных. Мошенники не имели специального образования и лицензии на проведение подобных работ, однако использовали спецодежду и поддельные удостоверения для придания легитимности своим действиям.