Василиса Володина рассказала, какой знак зодиака в июне ждет финансовый успех

Лето на носу, а это значит, что подоспел свежий прогноз от Василисы Володиной. В целом, говорит астролог на своем YouTube-канале, июнь у всех знаков зодиака начнется хорошо: «На небе формируется конфигурация под названием бисекстиль, которая объединяет Юпитер, пару высших планет и еще некоторые точки гороскопа — вместе это дает нам возможность реализовать свои мечты. Это продуктивное время практически для всех». А Тельцам, добавляет специалист, звезды сулят еще и хорошие заработки, особенно до 21 числа. Но для этого придется поднапрячься.

С 5 по 13 июня, отметила Володина, на Тельцов навалится много задач и с ними придется буквально сражаться. Особенно остро это ощутят те, кто занимается собственными делом и у кого заработки зависят от личных усилий. «Это время активное. Отпуска не получится», — добавила астролог. Но запланировать отдых можно попозже, после 19 июня. Период до этого дня — отличное время для деловых встреч и подписания договоров. Вероятно, у Тельцов в грядущем месяце возникнет ситуация, когда придется и прилично потратиться: согласно прогнозу, остро встанет вопрос соответствия между доходами и расходами. Компенсировать траты получится, если сохранить хладнокровие и постараться быть сосредоточенным.