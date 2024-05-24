Три спортзала отремонтируют в школах Коми

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На заседании проектного комитета по образованию, которое состоялось 24 мая, министр образования Наталья Якимова представила планы по развитию спортивной инфраструктуры в рамках национального проекта. Основная цель проекта — создание условий для развития спортивных способностей у детей, особенно в сельских и малых городах. По словам министра, в текущем году запланирован ремонт трех спортивных объектов в школах различных районов, включая Вуктыльскую школу №2, Емвинскую школу №1 Княжпогостского района и Микунскую школу №1 Усть-Вымского района.

Дополнительно, в результате экономии средств на аукционах, было решено установить уличные спортивные площадки в нескольких школах, включая Няшабожскую школу Ижемского района, школу №3 в Жешарте Усть-Вымского района, и школу №1 в Троицко-Печорске. Благодаря дополнительной экономии фондов, также будет построена новая спортивная площадка в специальной (коррекционной) школе-интернате № 6 в Печорах.