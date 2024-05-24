Бизнесмен из Барнаула не смог доставить концертный зал в Вуктыл

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Индивидуальный предприниматель из Барнаула попал в реестр недобросовестных поставщиков после неисполнения условий государственного контракта. Препятствием стал ледоход и половодье на реке Печоре, который оказал значительное влияние на транспортное сообщение в регионе.

Контракт на поставку и установку оборудования для виртуального концертного зала был заключен между муниципальным бюджетным учреждением «Клубно-спортивный комплекс» из Вуктыла и предпринимателем 4 апреля 2024 года на сумму 5 миллионов 968,4 тысячи рублей. Срок выполнения контракта истек 3 мая 2024 года, в рамках реализации национального проекта «Культура».

В процессе выполнения контракта предприниматель столкнулся с проблемами из-за естественного явления — ледохода и половодья, который прервал движение транспорта через реку Печору в местечке Куздебож. Несмотря на предупреждения заказчика о возможности закрытия переправы и альтернативных вариантах транспортировки грузов, включая аэролодку и авиаперелеты, предприниматель не смог доставить и установить оборудование в установленные сроки.