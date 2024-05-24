В Коми объявлено штормовое предупреждение
- 14:30 24 мая
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- Белла Лебедева
Метеорологическая служба Республики Коми предупреждает о значительном усилении ветра во многих районах региона в период с 24 по 25 мая.
Согласно прогнозам филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Воркутинском районе с 18:00 24 мая до 18:00 25 мая ожидается усиление западного ветра до 13 м/с с порывами до 20 м/с, сопровождаемое метелью.
25 мая, с утра до вечера, в различных частях республики, включая Усть-Цилемский, Ижемский, Усинский, Интинский, Печорский, Удорский, Ухтинский, Сосногорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, Сысольский и Прилузский районы, прогнозируется усиление северо-западного ветра до 13 м/с с порывами до 20 м/с.
В связи с этими погодными условиями, Главное управление МЧС России по Республике Коми настоятельно рекомендует жителям и гостям региона принять меры предосторожности: избегать туристических походов, ограничить время пребывания на улице, уберечь транспортные средства от падения деревьев и рекламных конструкций. Кроме того, следует быть готовыми к возможным перебоям в электроснабжении и проверить заряд мобильных устройств.
Главное управление МЧС также напоминает о необходимости соблюдения безопасной дистанции и скоростного режима на дорогах в сложных погодных условиях, а также о доступности служб спасения по номерам "01", "101" и "112".