В Сыктывкаре осудили мужчину за покушение на убийство после ссоры

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Эжвинский районный суд Сыктывкара вынес приговор 20-летнему местному жителю, признав его виновным в покушении на убийство своего знакомого. Эжвинский районный суд Сыктывкара вынес приговор 20-летнему местному жителю, признав его виновным в покушении на убийство своего знакомого. Инцидент произошел 29 ноября 2023 года во время совместного употребления алкоголя, что привело к ссоре и последующему жестокому нападению.

Судом установлено, что после ссоры обвиняемый и потерпевший вышли на балкон третьего этажа, где подсудимый нанес знакомому не менее семи ударов ножом в голову и плечо. В дальнейшем, он поднял его за ноги и бросил на землю с высоты. После падения на улице нападающий продолжил свои действия, нанеся еще три удара ножом в грудь потерпевшего.

Благодаря своевременной медицинской помощи, потерпевший сумел выжить после нападения. По мнению суда, действия обвиняемого явно указывали на его намерение лишить жизни потерпевшего, что и послужило основанием для обвинения по покушению на убийство.