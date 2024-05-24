В Коми сотрудники "Рослесинфорга" обследуют более семи миллионов гектаров леса
- 12:00 24 мая
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- Белла Лебедева
В этом году специалисты регионального филиала "Рослесинфорг" в Коми завершают важный цикл государственной инвентаризации лесов.
В рамках проекта они обследуют лесные насаждения на территории, превышающей 7 миллионов гектаров. Это станет вторым крупным обследованием лесов республики с момента создания службы. Об этом пишет Коминформ.
23 мая "Рослесинфорг" отмечает свое 87-летие с момента основания. Штат Коми филиала насчитывает 35 специалистов, включая инженеров-таксаторов, камеральную и кадастровую группы, а также отдел аэрофотосъемки. Большинство сотрудников — выпускники Сыктывкарского лесного института.
Первая государственная инвентаризация в республике была начата в 2007 году. На территории Коми было заложено около двух тысяч постоянных пробных площадей, где регулярно проводятся исследования о качестве и количестве лесных насаждений, экологическом и биологическом состоянии лесов, разнообразии лесных насаждений, а также о запасах древесины и накопленном углероде. Главная цель инвентаризации — отслеживание динамики изменений в лесах, что критически важно для рационального и бережного использования зеленых ресурсов, их защиты и сохранения.