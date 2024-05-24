В Коми сотрудники "Рослесинфорга" обследуют более семи миллионов гектаров леса

В рамках проекта они обследуют лесные насаждения на территории, превышающей 7 миллионов гектаров. Это станет вторым крупным обследованием лесов республики с момента создания службы. Об этом пишет Коминформ.

Первая государственная инвентаризация в республике была начата в 2007 году. На территории Коми было заложено около двух тысяч постоянных пробных площадей, где регулярно проводятся исследования о качестве и количестве лесных насаждений, экологическом и биологическом состоянии лесов, разнообразии лесных насаждений, а также о запасах древесины и накопленном углероде. Главная цель инвентаризации — отслеживание динамики изменений в лесах, что критически важно для рационального и бережного использования зеленых ресурсов, их защиты и сохранения.