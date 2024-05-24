С 1 июня начислять социальные выплаты будут иначе: Как изменятся суммы и порядок получения денег

С 1 июня вступают в силу новые правила, которые касаются назначения ряда социальных выплат. При этом пройдут и индексации на региональном уровне. Что ждёт получателей соцвыплат этим летом, рассказал портал LIFE. Как изменятся выплаты пенсионерам с 1 июня С 1 июня 2024 года вступают в силу некоторые региональные новшества для пенсионеров. Об этом сообщила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Она отметила, что нововведения касаются, в частности, льгот на проезд. Например, в Краснодарском крае с 1 июня проведут индексацию льготной стоимости ежемесячных проездных документов. Они представляют собой дополнительную меру соцподдержки для определённых категорий жителей региона. Получить льготу можно при оплате проезда на городском транспорте.

— Воспользоваться этой мерой поддержки могут пенсионеры и предпенсионеры, ветераны труда, ветераны военной службы, а также труженики тыла. Могут получить право и другие категории жителей региона, но в том случае, если их доход не превышает двукратного размера величины прожиточного минимума, установленного для основных социально-демографических групп населения. После индексации льготная стоимость ежемесячных проездных документов составит: на городской автобус — 380 рублей, на троллейбус — 490 рублей, на трамвай — 490 рублей, на трамвай и троллейбус — 620 рублей, на троллейбус и автобус — 620 рублей, на трамвай и автобус — 620 рублей, на трамвай, троллейбус и автобус — 770 рублей, — рассказала Оксана Красовская.

С 1 июня в целом по стране получат прибавку к пенсии те пожилые люди, которые достигнут 80-летнего возраста. Они получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов, то есть их пенсия увеличится на 8134,88 рубля. Столько же получат и инвалиды, которым в мае будет установлена первая группа инвалидности. Важно учесть, что если инвалид первой группы достигает возраста 80 лет, то второй раз данная прибавка ему уже не устанавливается. Тем, кто ранее достиг возраста 80 лет, прибавки тоже не будет, ведь они её уже получают.

Кстати, мошенники постоянно ищут способы обмана граждан, особенно людей старшего возраста. Из-за этого пенсионеры часто сталкиваются с различными манипуляциями и становятся жертвами злоумышленников.

Как изменится начисление льгот с 1 июня

С 1 июня появятся льготы, которые касаются поездок за город и на дальние расстояния. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова.

— Появятся льготы на проезд по железной дороге. Они касаются детей от 10 до 17 лет включительно. Льготы будут действовать с 1 июня по 31 августа. В это время можно будет купить билет на ребёнка с 50%-ной скидкой. Эта мера направлена на то, чтобы помочь семьям сэкономить на организации летнего отдыха, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, с 1 июня юристы рекомендуют людям, которые имеют право на льготы по оплате услуг ЖКХ, написать заявление на получение субсидий и компенсаций. Таким образом им удастся избежать роста квартплаты после индексации, которая пройдёт с 1 июля.

— Также в июне стоит поторопиться взять льготную ипотеку тем семьям, которые планируют это сделать. С 1 июля программа льготной ипотеки с господдержкой перестанет действовать. Получить её мог любой желающий. Конечно, часть льготных программ останется, но они будут более адресными. Например, право на льготную ипотеку будет у семей с детьми, у IT-специалистов, жителей определённых регионов, — отметила Елена Кузнецова.

Как изменится начисление детских пособий с 1 июня

В Социальном фонде России сообщили, что с 1 июня вступают в силу изменения при назначении единого пособия. В частности, для родителей определена минимальная сумма алиментов, которая будет учитываться при назначении выплаты.

Изменения коснутся родителей, которые получают алименты на детей. Вступают в силу новые правила их учёта при назначении единого пособия. Если алименты установлены по нотариальному соглашению или родители договорились между собой устно, то будет учитываться сумма, указанная в соглашении. Правда, она должна быть не меньше минимального размера алиментов, предусмотренного Семейным кодексом. Это четверть МРОТ (4810 рублей) на одного ребёнка, треть МРОТ (6414 рублей) на двоих детей и половина МРОТ (9621 рубль) на трёх и более детей. До вступления в силу новых правил при оформлении единого пособия заявитель указывал любую сумму алиментов, фактически поступившую ему.

Важный нюанс: все эти изменения касаются только родителей в разводе. Для единственных родителей или опекунов правила останутся прежними. Новый механизм начнёт работать с 1 июня. При этом ранее назначенные пособия пересмотру не подлежат.