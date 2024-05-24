В Коми за неделю подешевели гречка и подсолнечное масло, а вермишель и куриное мясо подорожали
- 10:40 24 мая
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- Белла Лебедева
За этот период наблюдались как повышения, так и снижения цен на продовольственные и непродовольственные товары.
Комистат опубликовал свежий отчет о изменениях потребительских цен на различные товары и услуги с 14 по 20 мая.
Среди продуктов питания значительно подорожала вермишель (+3,2%), мясо кур (+2,9%), вареные колбасы (+2,8%), различные виды сыров (+2,3%) и черный чай (+1,9%). Также небольшой рост цен коснулся творога и макаронных изделий (+1,3%). Существенное увеличение цены произошло на лук репчатый (+15,5%), картофель (+9,9%), белокочанную капусту (+7,4%) и яблоки (+3,2%).
Одновременно, отчет показывает снижение цен на такие товары, как гречневая крупа (-4,9%), подсолнечное масло (-3,6%) и маргарин (-2,3%). Цены на сметану, колбасы полукопченые и варено-копченые также уменьшились на (-1,6%). Существенное падение цен зафиксировано на огурцы (-14,2%) и помидоры (-7,4%).
В сфере непродовольственных товаров наблюдался рост цен на туалетную бумагу (+2,6%) и стиральные порошки (+1,9%). В то время как туалетное мыло стало дешевле на (-2,3%).
Среди медикаментов зафиксирован рост цен на корвалол (+1,9%) и эргоферон (+1,2%). Цены на бензин и дизельное топливо также показали небольшой рост на +0,2% и +0,1% соответственно.