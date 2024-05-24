В Коми ведутся масштабные работы по ремонту мостов
- 09:00 24 мая
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- Белла Лебедева
Эти работы являются частью более широкой стратегии по улучшению транспортной инфраструктуры в регионе, что не только повысит безопасность движения, но и обеспечит долгосрочную устойчивость мостовых переходов.
Компания ООО "Новоиндекс" из Санкт-Петербурга работает над ремонтом и восстановлением мостов в разных районах Республики Коми, проводя значительные инфраструктурные обновления. В городе Усинске компания занимается приведением моста через реку Колву в нормативное состояние. По данным главы Коми Владимира Уйбы в соцсетях 23 мая, в рамках текущих работ было демонтировано старое покрытие и барьерные ограждения. Завершение проекта запланировано на конец 2025 года.
Также ООО "Новоиндекс" проводит ремонт моста через реку Вычегду в Корткеросском районе, который является частью автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. В ходе ремонта были выполнены демонтаж переходных плит со стороны Усть-Кулома, фрезерование и вывоз на площадку отработанных материалов, а также демонтаж выравнивающих и защитных слоев гидроизоляции первых четырех пролетов моста.