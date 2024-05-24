В Коми ведутся масштабные работы по ремонту мостов

Эти работы являются частью более широкой стратегии по улучшению транспортной инфраструктуры в регионе, что не только повысит безопасность движения, но и обеспечит долгосрочную устойчивость мостовых переходов.

Компания ООО "Новоиндекс" из Санкт-Петербурга работает над ремонтом и восстановлением мостов в разных районах Республики Коми, проводя значительные инфраструктурные обновления. В городе Усинске компания занимается приведением моста через реку Колву в нормативное состояние. По данным главы Коми Владимира Уйбы в соцсетях 23 мая, в рамках текущих работ было демонтировано старое покрытие и барьерные ограждения. Завершение проекта запланировано на конец 2025 года.