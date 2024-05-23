В Коми маме троих детей вручили подарки для новорожденных

Фото пресс-службы главы Коми

В Республиканском клиническом перинатальном центре в марте на свет появились тройняшки. На протяжении чуть более двух месяцев малыши вместе с мамой находились под пристальным наблюдением врачей. Специалисты центра приложили все усилия для того, чтобы дети окрепли и набрали необходимый вес. В настоящее время семью готовят к выписке.

23 мая заместитель председателя правительства региона и министр труда, занятости и социальной защиты республики Екатерина Грибкова навестила молодую маму и поздравила её от имени главы Республики Коми Владимира Уйбы. В честь Года семьи она вручила женщине семейный фотоальбом и подарки для новорожденных. Каждый из трех комплектов включал постельное белье, пеленки, одеяло, носочки, подгузники и косметические средства для ухода и купания.

Стоит отметить, что подарок от республики получают все дети, родившиеся с 1 июля 2022 года. Эта мера наряду с другими реализуется по поручению главы региона в рамках социальной поддержки семей с детьми, беременных и кормящих женщин. Все усилия направлены на улучшение демографической ситуации.