В Коми маме троих детей вручили подарки для новорожденных
- 19:15 23 мая
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- Белла Лебедева
В Республиканском клиническом перинатальном центре в марте на свет появились тройняшки.
На протяжении чуть более двух месяцев малыши вместе с мамой находились под пристальным наблюдением врачей. Специалисты центра приложили все усилия для того, чтобы дети окрепли и набрали необходимый вес. В настоящее время семью готовят к выписке.
23 мая заместитель председателя правительства региона и министр труда, занятости и социальной защиты республики Екатерина Грибкова навестила молодую маму и поздравила её от имени главы Республики Коми Владимира Уйбы. В честь Года семьи она вручила женщине семейный фотоальбом и подарки для новорожденных. Каждый из трех комплектов включал постельное белье, пеленки, одеяло, носочки, подгузники и косметические средства для ухода и купания.
Стоит отметить, что подарок от республики получают все дети, родившиеся с 1 июля 2022 года. Эта мера наряду с другими реализуется по поручению главы региона в рамках социальной поддержки семей с детьми, беременных и кормящих женщин. Все усилия направлены на улучшение демографической ситуации.
С 1 января 2024 года размер регионального семейного капитала был увеличен со 150 до 300 тысяч рублей при рождении (или усыновлении) первого, третьего или последующих детей. Для женщин, родивших первого ребенка до 25 лет, сумма увеличена до 500 тысяч рублей.