Судно затонуло в Усинске из-за ошибки нелицензированного перевозчика

В Усинске произошло серьезное ЧП с участием нелицензированного перевозчика, в результате которого затонуло судно «Лидия».

Об этом стало известно в ходе рабочего совещания комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета Коми. Депутат Илья Семяшкин поднял эту проблему, обратившись к Евгению Мазуру, исполняющему обязанности заместителя председателя правительства — министра экономического развития, промышленности и транспорта Коми.

Семяшкин подчеркнул, что в Усинске не зарегистрировано ни одного лицензированного частного перевозчика, что создает серьезные риски для безопасности пассажиров. Он отметил, что на баржах, которые перевозят людей, отсутствуют элементарные удобства, такие как туалеты, а работа команд производится без необходимого образования. Кроме того, процедуры финансового учета нарушены: чеки выписываются неуполномоченными лицами, что делает невозможным компенсацию затрат жителей Коми на проезд к местам отдыха.