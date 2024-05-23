Жителя Сыктывкара задержали за кражу детских вещей из автомобиля
- 14:45 23 мая
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- Белла Лебедева
Полиция Сыктывкара оперативно раскрыла кражу из автомобиля после обращения местной жительницы 1993 года рождения.
Потерпевшая сообщила, что во время кратковременного отсутствия у неё из машины были похищены личные вещи на общую сумму 35 тысяч рублей, информирует МВД по Коми.
Женщина уточнила, что она оставила свой автомобиль с незапертыми дверьми и отлучилась всего на несколько минут. По возвращении она обнаружила, что из салона исчезли её личные вещи, включая телефон, наушники, рюкзак и детские предметы.
Сотрудники уголовного розыска быстро приступили к расследованию и вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за подобные преступления 52-летний житель города, родившийся в 1971 году.
Подозреваемый был доставлен в отделение полиции, где в ходе допроса он признался в содеянном. Он рассказал, что гулял по двору многоквартирного жилого дома и проверял автомобили на предмет незапертых дверей. Обнаружив одну такую машину, он не упустил возможности и похитил из неё ценные вещи, надеясь впоследствии продать их.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданам (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ожидании дальнейшего судебного разбирательства.
Похищенные вещи были изъяты у злоумышленника и вернули законной владелице.