Лихач из Сыктывкара в 31-й раз попался автоинспекторам
- 12:15 23 мая
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- Белла Лебедева
Отмечается, что водитель ВАЗа уже 30 раз был привлечен к ответственности за нарушения правил дорожного движения.
В Сыктывкаре 22 мая в 18:05 произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Республике Коми. Молодой водитель, родившийся в 2004 году, управляя автомобилем ВАЗ-21060, начал выезжать с территории дома №100 на улице Карла Маркса. В этот момент он не предоставил преимущество в движении, что привело к столкновению с автомобилем Hyundai Solaris.
Изначально инцидент квалифицировался как административное нарушение, однако вскоре после аварии оба участника ДТП обратились за медицинской помощью. Водитель ВАЗа получил черепно-мозговую травму, а водитель Hyundai, мужчина 1999 года рождения, получил ушиб колена. Тем не менее, ни один из пострадавших не был госпитализирован.
Того же дня, 22 мая, около 6:44 утра, произошла другая авария в Ухте. Женщина 1969 года рождения, которая управляла автомобилем Nissan X-Trail, следовала по маршруту Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар. На 263-м километре этой дороги она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет.
В результате этого инцидента автомобилистка получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По информации источников, она также не была госпитализирована. Стоит отметить, что женщина получила права и начала водить автомобиль с 2021 года.