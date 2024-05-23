Лихач из Сыктывкара в 31-й раз попался автоинспекторам

Отмечается, что водитель ВАЗа уже 30 раз был привлечен к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В Сыктывкаре 22 мая в 18:05 произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Республике Коми. Молодой водитель, родившийся в 2004 году, управляя автомобилем ВАЗ-21060, начал выезжать с территории дома №100 на улице Карла Маркса. В этот момент он не предоставил преимущество в движении, что привело к столкновению с автомобилем Hyundai Solaris.