Проблема с качеством воды в Микуне остается нерешенной
- 10:40 23 мая
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- Белла Лебедева
Этот вопрос давно волнует жителей района и обсуждался в ходе прямой линии ЦУР, где руководитель администрации отвечала на вопросы граждан.
Галина Плетцер, глава Усть-Вымского района, сообщила о продолжающейся проблеме с качеством питьевой воды в Микуне.
Для решения проблемы с качеством воды в Микуне необходима полноценная модернизация существующих водоочистных сооружений. Мы уже начали работу по этому направлению, прокомментировала Плетцер. По её словам, Усть-Вымская тепловая компания уже приступила к разработке проектно-сметной документации, которая предусматривает установку современного оборудования для очистки воды.
Глава района выразила надежду на то, что проектная документация будет завершена к концу 2024 года.
Проблема с качеством воды в Микуне является давней и касается многих аспектов жизни горожан. Низкое качество воды может приводить к проблемам со здоровьем и снижению качества жизни населения. Решение этой проблемы видится в модернизации и обновлении инфраструктуры, что требует значительных инвестиций и времени.