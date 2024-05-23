Проблема с качеством воды в Микуне остается нерешенной

Этот вопрос давно волнует жителей района и обсуждался в ходе прямой линии ЦУР, где руководитель администрации отвечала на вопросы граждан.

Галина Плетцер, глава Усть-Вымского района, сообщила о продолжающейся проблеме с качеством питьевой воды в Микуне.