Горе-бизнесмен из Печоры продавал украденные сковородки через интернет
- 09:00 23 мая
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- Белла Лебедева
Этот инцидент произошел в ноябре 2023 года, и получил своё развитие, когда мужчина решил продать украденные товары через популярный сайт бесплатных объявлений.
В Печоре местный житель совершил кражу из супермаркета "Магнит", похитив 12 сковородок общей стоимостью свыше 10 тысяч рублей.
Согласно сообщению пресс-службы судов Коми, мужчина приобрел украденные сковородки у жителя Печоры за 1,5 тысячи рублей, после чего разместил объявление о их продаже. С 30 ноября по 15 декабря 2023 года он предлагал сковородки по цене от 1 000 до 1 400 рублей за штуку.
В итоге девять сковородок были проданы неустановленным лицам на общую сумму 9 тысяч рублей. Полученные средства мужчина использовал по своему усмотрению. Эти действия привлекли внимание правоохранительных органов, что в конечном итоге привело к его задержанию и судебному разбирательству.
Печорский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа размером 10 тысяч рублей. Приговор был объявлен и вступил в законную силу, подчеркивая серьёзность подхода к правонарушениям, связанным с кражей и перепродажей имущества.