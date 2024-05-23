Горе-бизнесмен из Печоры продавал украденные сковородки через интернет

Этот инцидент произошел в ноябре 2023 года, и получил своё развитие, когда мужчина решил продать украденные товары через популярный сайт бесплатных объявлений.

В Печоре местный житель совершил кражу из супермаркета "Магнит", похитив 12 сковородок общей стоимостью свыше 10 тысяч рублей.