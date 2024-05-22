В Воркуте росгвардейцы задержали парня, который пытался похитить шесть упаковок шашлыка
- 19:15 22 мая
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- Белла Лебедева
За последнюю неделю сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Республике Коми отреагировали на более чем 110 тревожных сигналов.
В течение прошедшей недели сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, находящиеся на территории Коми, осуществили более 110 выездов к различным охраняемым объектам в ответ на активации тревожных сигналов.
Дополнительно, во время патрулирования маршрутов группами задержания было арестовано более 40 человек за совершение административных правонарушений. Эти задержания включали в себя различные нарушения общественного порядка. Кроме того, был задержан один гражданин, который был в официальном розыске за совершение более серьёзных правонарушений.
Также в одном из продуктовых магазинов сработал сигнал тревоги, на который незамедлительно отреагировала ближайшая группа Росгвардии.
По прибытии на место, директор магазина сообщила сотрудникам о попытке кражи. Он сообщил, что молодой мужчина, рождённый в 2004 году, пытался тайно вынести из магазина шесть упаковок маринованного шашлыка, общей стоимостью свыше 2000 рублей.
Жителя Воркуты задержали сотрудники Росгвардии до того, как ему удалось осуществить свой замысел и уйти с похищенным товаром. После задержания он был доставлен в дежурную часть полиции, где были проведены все необходимые процедуры для дальнейшего рассмотрения его дела и определения наказания.