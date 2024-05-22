В Воркуте росгвардейцы задержали парня, который пытался похитить шесть упаковок шашлыка

Фото Росгвардии Коми

За последнюю неделю сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Республике Коми отреагировали на более чем 110 тревожных сигналов. В течение прошедшей недели сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, находящиеся на территории Коми, осуществили более 110 выездов к различным охраняемым объектам в ответ на активации тревожных сигналов.

Дополнительно, во время патрулирования маршрутов группами задержания было арестовано более 40 человек за совершение административных правонарушений. Эти задержания включали в себя различные нарушения общественного порядка. Кроме того, был задержан один гражданин, который был в официальном розыске за совершение более серьёзных правонарушений.

Также в одном из продуктовых магазинов сработал сигнал тревоги, на который незамедлительно отреагировала ближайшая группа Росгвардии.

По прибытии на место, директор магазина сообщила сотрудникам о попытке кражи. Он сообщил, что молодой мужчина, рождённый в 2004 году, пытался тайно вынести из магазина шесть упаковок маринованного шашлыка, общей стоимостью свыше 2000 рублей.