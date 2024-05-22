Турист из Сыктывкара сорвался с горы Змейка в Минводах
- 17:15 22 мая
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- Белла Лебедева
Спасатели из Ставрополя оказали помощь туристу из Коми, который пострадал на горе Змейка в Минеральных водах.
По данным предоставленным Минводской службой спасения, молодой человек отправился на прогулку и во время спуска со склона горы неосторожно упал, получив травмы головы и ноги.
Оказавшись в затруднительном положении, он решил вызвать спасателей, однако не мог предоставить точные координаты своего местоположения.
Благодаря оперативности и профессионализму спасателей, парня обнаружили и оказали незамедлительную медицинскую помощь. Опытные спасатели организовали спуск с горы с минимальными рисками для пострадавшего.
Внизу его ждали медики, готовые предоставить дальнейшую помощь и обеспечить необходимое медицинское обследование.
Напомним, что туризм и активный отдых сопряжены с определенными рисками, и возможность оперативного реагирования и профессиональной помощи спасателей является неотъемлемой частью обеспечения безопасности и благоприятных условий для туристов и отдыхающих.