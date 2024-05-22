Турист из Сыктывкара сорвался с горы Змейка в Минводах

Фото: скриншот из видео МЧС по Ставропольскому краю

Спасатели из Ставрополя оказали помощь туристу из Коми, который пострадал на горе Змейка в Минеральных водах. По данным предоставленным Минводской службой спасения, молодой человек отправился на прогулку и во время спуска со склона горы неосторожно упал, получив травмы головы и ноги.

Оказавшись в затруднительном положении, он решил вызвать спасателей, однако не мог предоставить точные координаты своего местоположения.

Благодаря оперативности и профессионализму спасателей, парня обнаружили и оказали незамедлительную медицинскую помощь. Опытные спасатели организовали спуск с горы с минимальными рисками для пострадавшего.

Внизу его ждали медики, готовые предоставить дальнейшую помощь и обеспечить необходимое медицинское обследование.