Жительница Сыктывкара «забронировала» у мошенников отель в Гаграх

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Жительница Сыктывкара стала жертвой хитроумного интернет-мошенничества, потеряв значительную сумму денег при попытке забронировать отель для отдыха в Гаграх. История началась с того, что женщина оставила заявку на одном из интернет-сайтов для бронирования жилья. Вскоре после этого с ней связалась девушка, которая представилась менеджером гостиничного комплекса, и предложила оформить бронь, обсудив условия проживания.

Как рассказала потерпевшая, после разговора с предполагаемым менеджером она получила ссылку для оплаты проживания и перевела около 62 тысяч рублей на указанные реквизиты. Однако через несколько часов, когда документы, подтверждающие бронирование, так и не были ей отправлены, женщина решила уточнить информацию о платеже, позвонив напрямую в отель.

В ходе телефонного разговора с администрацией пансионата выяснилось, что оплата от её имени не поступала, и гостиница не располагала информацией о её бронировании. Столкнувшись с этим фактом, сыктывкарка поняла, что стала жертвой мошенников, которые использовали фальшивый сайт, визуально схожий с официальным сайтом реально существующего пансионата.

Обратившись в полицию, женщина рассказала о случившемся, и в ходе предварительной проверки было установлено, что она действительно попала на так называемый сайт-двойник, созданный мошенниками для обмана туристов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.