В Коми ищут людей на должность арбитражных и мировых судей

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Квалификационная коллегия судей Республики Коми работает над подбором кандидатов на вакантные судейские должности в регионе. Согласно последним объявлениям коллегии, до 29 мая 2024 года принимаются документы от желающих занять должности судьи в Арбитражном суде Республики Коми и мирового судьи в Троицко-Печорском судебном участке.

В частности, Ольга Барбуц, которая уже занимала должность судьи в Усть-Куломском районном суде, была рекомендована на должность председателя этого же суда. Её профессиональный опыт и знания, накопленные за годы работы в судебной системе, стали ключевым фактором в этом решении.

В Воркутинском городском суде также произошли изменения: Елена Солодилова, ранее исполнявшая обязанности заместителя председателя суда, была вновь рекомендована на эту же должность. Её возвращение на прежнюю позицию связано с высокой оценкой её профессиональных качеств и опыта.

Кроме того, Юлия Боброва получила рекомендацию занять должность мирового судьи Емвинского судебного участка Княжпогостского района. Её предыдущий опыт работы в этой же роли был высоко оценен коллегией, что и обусловило данное решение.