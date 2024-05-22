В Коми ищут людей на должность арбитражных и мировых судей
- 14:45 22 мая
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- Белла Лебедева
Квалификационная коллегия судей Республики Коми работает над подбором кандидатов на вакантные судейские должности в регионе.
Согласно последним объявлениям коллегии, до 29 мая 2024 года принимаются документы от желающих занять должности судьи в Арбитражном суде Республики Коми и мирового судьи в Троицко-Печорском судебном участке.
В частности, Ольга Барбуц, которая уже занимала должность судьи в Усть-Куломском районном суде, была рекомендована на должность председателя этого же суда. Её профессиональный опыт и знания, накопленные за годы работы в судебной системе, стали ключевым фактором в этом решении.
В Воркутинском городском суде также произошли изменения: Елена Солодилова, ранее исполнявшая обязанности заместителя председателя суда, была вновь рекомендована на эту же должность. Её возвращение на прежнюю позицию связано с высокой оценкой её профессиональных качеств и опыта.
Кроме того, Юлия Боброва получила рекомендацию занять должность мирового судьи Емвинского судебного участка Княжпогостского района. Её предыдущий опыт работы в этой же роли был высоко оценен коллегией, что и обусловило данное решение.
Однако не все судьи продолжат свою работу: Наталья Тебенькова, судья Сыктывкарского городского суда, подала заявление об отставке, и коллегия приняла решение о прекращении её полномочий с 1 июля 2024 года. Аналогичные меры были приняты в отношении двух судей Воркутинского городского суда: Армине Гюлумян уйдет в отставку с 1 августа 2024 года, а Елена Машковцева завершит свою карьеру с 1 июля 2024 года.