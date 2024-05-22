В одну интинскую квартиру онлайн заселились 20 человек из южных регионов

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В Республике Коми полицейские выявили серьезное правонарушение, связанное с фиктивной регистрацией граждан. По информации, предоставленной пресс-службой Министерства внутренних дел по Коми, в городе Инта была раскрыта схема, по которой владельцы недвижимости незаконно прописывали на своих жилых площадях жителей из южных регионов России.

Операция участковых уполномоченных полиции Инты привела к выявлению четырех собственников квартир, которые зарегистрировали на своем жилом пространстве 40 человек, не предоставляя им фактическую возможность проживания. Эти люди, как выяснилось, были зарегистрированы через официальный портал государственных услуг, однако фактически они никогда не посещали Республику Коми, и уж тем более не проживали в Инте.

Действия владельцев недвижимости были мотивированы желанием помочь жителям южных регионов получить доступ к повышенным социальным выплатам, предусмотренным для проживающих на Севере. В одном случае один из владельцев квартир зарегистрировал у себя 20 человек, в другом — 13, а остальные распределили между собой 3-4 человека на жилое помещение.