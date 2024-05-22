По указу Путина наградили двух учителей из Коми

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В этом году звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» было присвоено выдающимся педагогам из Прилузья, благодаря указу, подписанному Владимиром Путиным. Среди награждённых — представители известной педагогической династии Кетовых-Плосковых, в том числе Василий Плосков из деревни Летка, который на протяжении многих лет преданно преподает физику школьникам.

Василий Плосков начал свою профессиональную карьеру в 1978 году и с тех пор значительно преуспел в педагогической деятельности. Его трудовой путь включает 14 лет работы на должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе в местной школе. За свои заслуги в области образования он был отмечен почетной грамотой Министерства образования Республики Коми и нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Ещё одной удостоенной звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» стала Екатерина Тимушева из Объячево, которая посвятила профессии учителя биологии и экологии 46 лет. Её профессиональный вклад также не остался без внимания: она удостоена знака отличия «За безупречную службу Республике Коми», получила почетную грамоту Госсовета Коми, благодарственные письма от главы Коми, а также нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации».