Женщина заплатит 300 тысяч рублей за скандал на борту летевшего в Ухту самолета

Фото: скриншот видео пресс-службы УТ МВД России по СЗФО

В последние дни января этого года произошел инцидент, который привлек внимание общественности и правоохранительных органов. 30-летняя женщина, летевшая из Москвы в Ухту, стала фигуранткой уголовного дела по обвинению в хулиганстве. По информации, предоставленной объединенной пресс-службой судов Коми, этот инцидент произошел 30 января.

Поведение женщины во время полета было крайне неприемлемым и агрессивным. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она не только использовала нецензурную лексику в отношении других пассажиров и членов экипажа, но и выражала угрозы физической расправы. Своими действиями она нарушила общественный порядок на борту, игнорируя все замечания и попытки успокоить её.

После приземления самолета в аэропорт Ухты, женщину сразу же задержали и доставили в полицейский участок. Изначально против неё был составлен административный протокол за нахождение в пьяном виде в общественном месте. Однако, учитывая все обстоятельства произошедшего, было решено возбудить уголовное дело по факту хулиганства.

Процесс рассмотрения дела проходил в Ухтинском городском суде, который 21 мая вынес приговор. Женщина признала свою вину в полном объеме.