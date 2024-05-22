В Усть-Цилемском районе оценили ущерб от половодья

Скриншот из видео пресс-службы главы Коми

21 мая река Пижма вышла из своих берегов, в результате чего произошло подтопление деревень Загривочная и Скитская. В селе Замежная, находящемся в том же регионе, уровень воды, к счастью, не достиг критических отметок. Владимир Уйба, глава Республики Коми, обновил информацию о ситуации, опубликовав соответствующее сообщение в социальных сетях.

Он подчеркнул, что текущее весеннее половодье обладает особенностью: формирование ледостава в прошлом году произошло при низком уровне воды. Это условие значительно усложняет процесс прохождения ледохода, указал Уйба в своем телеграмм-канале.

Ледоход на реке Пижме, который протекает в Усть-Цилемском районе, начался 20 мая. Первый серьезный затор льда зафиксирован утром в 09:00 возле деревни Скитская. Этот затор привел к тому, что под водой оказались 11 земельных участков, на которых проживают 27 жителей, включая шесть детей. К вечеру того же дня, в 22:00, после прорыва затора, уровень воды начал падать, и вода отступила.

Голова ледохода на реке Печоре 20 мая находилась в районе села Приуральское и деревни Аранец. На реке Ижме лед начал двигаться на участке между селами Краснобор и Кельчиюр, а также на реках Цильма и Чикшино.

В деревне Загривочная 21 мая вода затопила 35 участков, где проживают 47 человек, включая трое детей. Улицы Береговая и Заречная оказались под водой, вода проникла в придомовые территории и погреба. Администрация Усть-Цилемского района объявила режим повышенной готовности и организовала мониторинг ситуации. Было организовано снабжение пострадавших продуктами и медикаментами, а также были подготовлены списки жителей и места их возможной эвакуации.

В тот же день, в 13:00, после прорыва затора, уровень воды начал уменьшаться. Стихийное бедствие нанесло ущерб как жителям, так и муниципальному имуществу. В частности, лед повредил навесной пешеходный мост: были сорваны мостики, повреждена подвесная система. Восстановление моста запланировано на ближайшее время.

В настоящий момент проводится обход пострадавших дворов для оценки ущерба. По результатам этой работы комиссия примет решения о выплатах жителям, пострадавшим от половодья.