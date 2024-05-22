Бани Сыктывкара переходят на летний режим работы
- 12:00 22 мая
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- Белла Лебедева
Общественные бани в Сыктывкаре адаптируются к сезонным изменениям и переходят на летний режим работы.
Николай Поплинский, руководитель Муниципального унитарного предприятия "Банно-прачечный трест", поделился этой информацией на планерном совещании, которое прошло в администрации столицы Коми.
По его словам, с конца апреля в банных комплексах города наблюдается сезонное уменьшение числа посетителей. В связи с этим было принято решение о корректировке режима работы некоторых банных заведений для оптимизации их функционирования в теплые месяцы.
С первого мая текущего года бани, расположенные в поселках Краснозатонский и Максаковка, начали работать по сокращенному графику — теперь они открыты для посетителей только 2 дня в неделю.
Дополнительные изменения вступят в силу с первого июня. Банные комплексы в Лесозаводе и Выльтыдоре также сократят количество рабочих дней на один, переходя на летний режим работы.