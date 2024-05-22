Бани Сыктывкара переходят на летний режим работы

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Общественные бани в Сыктывкаре адаптируются к сезонным изменениям и переходят на летний режим работы. Николай Поплинский, руководитель Муниципального унитарного предприятия "Банно-прачечный трест", поделился этой информацией на планерном совещании, которое прошло в администрации столицы Коми.

По его словам, с конца апреля в банных комплексах города наблюдается сезонное уменьшение числа посетителей. В связи с этим было принято решение о корректировке режима работы некоторых банных заведений для оптимизации их функционирования в теплые месяцы.

С первого мая текущего года бани, расположенные в поселках Краснозатонский и Максаковка, начали работать по сокращенному графику — теперь они открыты для посетителей только 2 дня в неделю.