Стало известно, сколько семей в Коми получают ежемесячную выплату из маткапитала

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В Республике Коми 1752 семьи регулярно получают ежемесячные выплаты, финансируемые из средств материнского капитала. Эти выплаты предназначены для семей с детьми в возрасте до трех лет, при условии, что доход на каждого члена семьи не превышает двукратного размера прожиточного минимума на душу населения в соответствующем регионе проживания.

В 2024 году размер прожиточного минимума на душу населения составляет 21 386 рублей в северной природно-климатической зоне Республики Коми и 17 286 рублей в южной зоне. Размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала устанавливается равным региональному прожиточному минимуму на ребенка и составляет 21 919 рублей в северной зоне и 17 251 рубль в южной зоне.

Антон Хозяинов, управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Коми подчеркнул, что родители могут подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в любое время с момента рождения ребенка до его трехлетия. Если заявление будет подано в течение первых шести месяцев после рождения ребенка, выплата будет произведена начиная с месяца рождения. В случае, когда в семье есть несколько детей до трех лет, можно подать отдельное заявление на каждого ребенка.