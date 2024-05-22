В Сыктывкаре водитель Honda CR-V столкнулся с мотоциклистом при повороте

Фото УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль и мотоцикл марки Honda оказались участниками столкновения. Как передает Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Коми, инцидент случился 21 мая текущего года в полдень, точнее в 12:30.

По предоставленной информации, 57-летний водитель, управляя автомобилем Honda CR-V, двигался вдоль улицы Интернациональной в направлении от улицы Куратова к улице Коммунистической. Он совершал маневр левого поворота, чтобы въехать на территорию двора дома номер 146 на улице Интернациональной. В этот момент водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с мотоциклом Honda, который двигался навстречу со стороны улицы Коммунистической.

В результате аварии 30-летний мотоциклист получил множество травм: ушибы поясничного отдела позвоночника и левой стопы, а также ссадины на левой голени и правом коленном суставе. Сообщается, что байкеру не потребовалась госпитализация, и от более серьезных травм его уберег мотоциклетный шлем.