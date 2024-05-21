Под Ухтой тепловоз и грузовой вагон сошли с рельсов

Фото Северо-Западной транспортной прокуратуры

Следственный комитет организовал проверку происшествия на железнодорожном участке, которое произошло 20 мая 2024 года. По информации, содержащейся в пресс-релизе Северо-Западной транспортной прокуратуры, тепловоз и грузовой вагон с металлом сошли с пути, который не является общественным и находится рядом со станцией Ухта.

Отмечается, что никто не пострадал. Опрокидывания груза не произошло. Движение по железной дороге уже было восстановлено, и инцидент не вызвал серьезных проблем для перевозок.